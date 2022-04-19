Полянский уличил ООН в отсутствии поддержки нейтралитета по ситуации вокруг Украины

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил, что Всемирная организация не является нейтральной стороной в ситуации вокруг Украины.

«У них есть определённые симпатии... Вот на примере с Украиной это было действительно очень наглядно. Мы об этом говорили открыто, в том числе в адрес Генерального секретаря», — приводит ТАСС его заявление.

По словам Полянского, в ООН преобладают «люди с западными паспортами», что зачастую отражается на объективности оценок, которые организация «делает в той или иной ситуации».

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявлял, что система международной безопасности и система ООН не способны решать конфликты.

Российский лидер Владимир Путин призвал подумать, как сделать ООН более сбалансированной.

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