Полянский уличил ООН в отсутствии поддержки нейтралитета по ситуации вокруг Украины
«У них есть определённые симпатии... Вот на примере с Украиной это было действительно очень наглядно. Мы об этом говорили открыто, в том числе в адрес Генерального секретаря», — приводит ТАСС его заявление.
По словам Полянского, в ООН преобладают «люди с западными паспортами», что зачастую отражается на объективности оценок, которые организация «делает в той или иной ситуации».
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявлял, что система международной безопасности и система ООН не способны решать конфликты.
Российский лидер Владимир Путин призвал подумать, как сделать ООН более сбалансированной.