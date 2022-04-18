В Google заявили, что не вносили изменений в карты для раскрытия военных объектов России

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Компания Google сообщила, что не вносила изменений в сервис Google Maps для раскрытия российских военных объектов.
В Google заявили, что не вносили изменений в карты для раскрытия военных объектов России
  • Gettyimages.ru

Ранее в СМИ появилась информация, что в сервисе стал доступным просмотр основных объектов военной инфраструктуры России.

«Мы не вносили никаких изменений в размытие в наши спутниковые снимки в России», — приводит ТАСС слова представителя Google.

15 апреля мировой суд Москвы зарегистрировал административные протоколы в отношении компании Google, а также Wikimedia Foundation (фонд, поддерживающий работу Википедии), составленные в связи с неудалением запрещённого контента касательно специальной военной операции по защите Донбасса.

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