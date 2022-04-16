Венесуэла получила от России 2,5 млн вакцин

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Венесуэла получила от России 2,5 млн вакцин, сообщает венесуэлькое министерство иностранных дел.

«В эту пятницу в аэропорт Майкетия (Каракас) прибыли 2,5 млн вакцин происхождением из Никарагуа в рамках соглашения с Россией», — говорится в сообщении.

Произведённые Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток препараты поступят в больницы и поликлиники страны.

5 июля 2021 года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью ТАСС рассказал, что, кроме Венесуэлы, ещё семь стран проявляют интерес к покупке вакцины «ЭпиВакКорона» у России.

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