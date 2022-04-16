Reuters: премьер Украины посетит Вашингтон на следующей неделе
Отмечается, что среди украинских чиновников будут министр финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
По данным источников, они собираются провести встречи с должностными лицами, занимающимися вопросами финансов, из стран G7 и принять участие в круглом столе по теме Украины, который организует Всемирный банк.
Ранее сообщалось, что американский сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпартц посетили Киев.