Reuters: премьер Украины посетит Вашингтон на следующей неделе

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Премьер Украины Денис Шмыгаль и несколько других украинских чиновников посетят Вашингтон на следующей неделе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что среди украинских чиновников будут министр финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

По данным источников, они собираются провести встречи с должностными лицами, занимающимися вопросами финансов, из стран G7 и принять участие в круглом столе по теме Украины, который организует Всемирный банк.

Ранее сообщалось, что американский сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпартц посетили Киев.

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