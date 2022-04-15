В российском ЦПВС заявили, что Израиль выпустил две ракеты по сирийской провинции Дамаск

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Сирийские средства ПВО уничтожили одну из двух ракет, выпущенных израильскими F-16 по провинции Дамаск. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
В российском ЦПВС заявили, что Израиль выпустил две ракеты по сирийской провинции Дамаск
  • © AP Photo / Tsafrir Abayov

«14 апреля с 23:03 до 23:10 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Голанских высот нанесли удар двумя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Дамаск», — сообщил он.

Журавлёв добавил, что сирийским ПВО удалось уничтожить одну ракету посредством находящегося на вооружении сирийской армии комплекса российского производства «Бук-М2Э».

По его словам, в результате авиаударов повреждён склад материального имущества, жертв нет.

В феврале четыре израильских истребителя F-16 нанесли удар управляемыми ракетами по объектам в Сирии, восемь ракет было уничтожено средствами ПВО.

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