В российском ЦПВС заявили, что Израиль выпустил две ракеты по сирийской провинции Дамаск

Сирийские средства ПВО уничтожили одну из двух ракет, выпущенных израильскими F-16 по провинции Дамаск. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

«14 апреля с 23:03 до 23:10 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Голанских высот нанесли удар двумя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Дамаск», — сообщил он.

Журавлёв добавил, что сирийским ПВО удалось уничтожить одну ракету посредством находящегося на вооружении сирийской армии комплекса российского производства «Бук-М2Э».

По его словам, в результате авиаударов повреждён склад материального имущества, жертв нет.

В феврале четыре израильских истребителя F-16 нанесли удар управляемыми ракетами по объектам в Сирии, восемь ракет было уничтожено средствами ПВО.