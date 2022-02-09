ЦПВС сообщил об ударе ВВС Израиля по Сирии в ночь на 9 февраля

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Четыре израильских истребителя F-16 примерно в 02:00 9 февраля нанесли удар управляемыми ракетами по объектам в Сирии, восемь ракет было уничтожено средствами ПВО.
ЦПВС сообщил об ударе ВВС Израиля по Сирии в ночь на 9 февраля
  • AFP
  • © SANA

Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

«Около 02:30 мск Армией обороны Израиля из района оккупированных Голанских высот был нанесён удар десятью ракетами класса «земля — земля» по позициям подразделений сил противовоздушной обороны Сирийской арабской армии. Погиб один и ранены пять сирийских военнослужащих», — добавили в ЦПВС.

Объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии нанесён материальный ущерб.

Ранее в ВС Сирии сообщили, что в результате удара по средствам противовоздушной обороны Сирии один военнослужащий погиб и ещё пятеро получили ранения.

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