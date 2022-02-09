ЦПВС сообщил об ударе ВВС Израиля по Сирии в ночь на 9 февраля
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Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
«Около 02:30 мск Армией обороны Израиля из района оккупированных Голанских высот был нанесён удар десятью ракетами класса «земля — земля» по позициям подразделений сил противовоздушной обороны Сирийской арабской армии. Погиб один и ранены пять сирийских военнослужащих», — добавили в ЦПВС.
Объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии нанесён материальный ущерб.
Ранее в ВС Сирии сообщили, что в результате удара по средствам противовоздушной обороны Сирии один военнослужащий погиб и ещё пятеро получили ранения.