В результате удара по средствам ПВО в Сирии погиб один военнослужащий

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В результате удар по средствам противовоздушной обороны Сирии один военнослужащий погиб и ещё пятеро получили ранения. Об этом заявило командование вооружённых сил САР.
В результате удара по средствам ПВО в Сирии погиб один военнослужащий
  • AP
  • © SANA

«После определения последствий ... установлено, что погиб один военнослужащий и пятеро получили ранения, а также есть материальные потери», — приводит текст заявления РИА Новости.

ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет класса «земля—земля», запущенных со стороны Голанских высот, отметили в командовании.

В январе военные лётчики России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над сирийской территорией.

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