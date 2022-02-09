В результате удара по средствам ПВО в Сирии погиб один военнослужащий

В результате удар по средствам противовоздушной обороны Сирии один военнослужащий погиб и ещё пятеро получили ранения. Об этом заявило командование вооружённых сил САР.

«После определения последствий ... установлено, что погиб один военнослужащий и пятеро получили ранения, а также есть материальные потери», — приводит текст заявления РИА Новости.

ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет класса «земля—земля», запущенных со стороны Голанских высот, отметили в командовании.

В январе военные лётчики России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над сирийской территорией.