В результате удара по средствам ПВО в Сирии погиб один военнослужащий
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«После определения последствий ... установлено, что погиб один военнослужащий и пятеро получили ранения, а также есть материальные потери», — приводит текст заявления РИА Новости.
ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет класса «земля—земля», запущенных со стороны Голанских высот, отметили в командовании.
В январе военные лётчики России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над сирийской территорией.