Лётчики России и Сирии провели первое совместное патрулирование над территорией САР
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что российские самолёты вылетели с авиабазы Хмеймим, сирийские — с аэродромов Сейкаль и Думэйр.
Во время патрулирования сирийские лётчики отвечали за контроль воздушного пространства и прикрытие, российские лётчики отработали удары по наземным целям.
Маршрут полёта проходил вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирии.
Ранее сообщалось, что МИД Сирии выдвинул требование о выводе военного контингента Соединённых Штатов с северо-востока страны.