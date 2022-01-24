Лётчики России и Сирии провели первое совместное патрулирование над территорией САР

Военные лётчики России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над сирийской территорией.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что российские самолёты вылетели с авиабазы Хмеймим, сирийские — с аэродромов Сейкаль и Думэйр.

Во время патрулирования сирийские лётчики отвечали за контроль воздушного пространства и прикрытие, российские лётчики отработали удары по наземным целям.

Маршрут полёта проходил вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирии.

Ранее сообщалось, что МИД Сирии выдвинул требование о выводе военного контингента Соединённых Штатов с северо-востока страны.