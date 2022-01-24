Лётчики России и Сирии провели первое совместное патрулирование над территорией САР

Короткая ссылка
Военные лётчики России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над сирийской территорией.
Лётчики России и Сирии провели первое совместное патрулирование над территорией САР
  • globallookpress.com
  • © Russian Defence Ministry

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что российские самолёты вылетели с авиабазы Хмеймим, сирийские — с аэродромов Сейкаль и Думэйр.

Во время патрулирования сирийские лётчики отвечали за контроль воздушного пространства и прикрытие, российские лётчики отработали удары по наземным целям.

Маршрут полёта проходил вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирии.

Ранее сообщалось, что МИД Сирии выдвинул требование о выводе военного контингента Соединённых Штатов с северо-востока страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить