Спецпредставители США и Южной Кореи по КНДР проведут переговоры

Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док и спецпредставитель США по КНДР Сон Ким на следующей неделе проведут переговоры в Сеуле.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Южной Кореи. Отмечается, что стороны обсудят региональную безопасность и пуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Ранее министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что запущенная Северной Кореей 24 марта межконтинентальная баллистическая ракета способна достигнуть любой точки США. Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён и глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси осудили пуск ракеты КНДР.