Спецпредставители США и Южной Кореи по КНДР проведут переговоры
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Южной Кореи.
Отмечается, что стороны обсудят региональную безопасность и пуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).
Ранее министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что запущенная Северной Кореей 24 марта межконтинентальная баллистическая ракета способна достигнуть любой точки США.
Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён и глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси осудили пуск ракеты КНДР.