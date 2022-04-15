Госдолг Италии достиг нового исторического максимума

Центральный банк Италии заявил, что государственный долг страны достиг нового исторического максимума, превысив €2,736 трлн.

Как сообщает РИА Новости, в итальянском ЦБ отметили, что по сравнению с декабрём 2021 года суверенная задолженность Италии выросла сразу почти на €59 млрд (+2,1%).

«Это исторический рекорд! Если бы речь шла о задолженности каждой семьи, то она составила бы €104 482 — долг для инфаркта», — приводит агентство заявление президента Национального союза потребителей Италии Массимилиано Дона в связи с этими данными.

5 апреля сообщалось, что госдолг Южной Кореи в 2021 году достиг рекордно высокой отметки — 967,2 трлн вон ($796 млрд). Это на 120,6 трлн вон больше показателей 2020 года.