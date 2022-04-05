Госдолг Южной Кореи в 2021 году достиг рекордно высокой отметки

В 2021 году на фоне пандемии государственный долг Южной Кореи вырос до рекордной отметки.

Как сообщает агентство «Рёнхап», суверенный долг составил 967,2 трлн вон ($796 млрд) — это на 120,6 трлн вон больше показателей 2020 года.

Вместе с этим отмечается, что рост долга в 2021 году замедлился в сравнении с 2020 годом.

Ранее Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade, прокомментировал ситуацию с госдолгом России.

В Bloomberg отметили, что за несколько лет России удалось построить «финансовую крепость» для защиты от новых санкций со стороны Запада — Москва свела госдолг к одному из самых низких значений среди основных экономик в мире и добилась профицита бюджета.