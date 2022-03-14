Экономист Гойхман прокомментировал ситуацию с госдолгом России

Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade, прокомментировал ситуацию с госдолгом России.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что Минфин будет давать поручения иностранным банкам-агентам на платежи со своих валютных счетов у них в пользу кредиторов.

Как отметил эксперт, переводы в принципе могут быть произведены при разморозке соответствующих сумм, для чего необходимо политическое решение стран Запада, указание банкам, но если его нет, то если банк не переводит валюту в погашение, то выплаты могут быть сделаны в рублях по рыночному курсу.

«Такие варианты — предмет для переговоров, пока ещё не наступил конечный срок выплат в середине апреля», — добавил Гойхман.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозку валютных счетов российского ЦБ, а также правительства страны можно расценивать как желание Запада организовать искусственный дефолт России.

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с госдолгом России.