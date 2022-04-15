МИД Франции объявил о планах поставить Украине 50 т спасательного оборудования

Министерство иностранных дел Франции объявило о намерении французской стороны поставить Украине 50 т спасательного оборудования.

В сообщении говорится, что 15 апреля к украинской границе привезут технику и материалы, в том числе 12 пожарных машин и 12 спасательных машин.

«Они также перевезут четыре грузовика с 50-тонным оборудованием, в частности поисково-спасательным оборудованием, противопожарным оборудованием», — добавили в МИД Франции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов вновь отправиться с визитом в Киев, если эта поездка поможет в урегулировании конфликта на Украине.