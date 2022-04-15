Лавров обсудил с главой МИД Армении перспективы мирного договора между Ереваном и Баку

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Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили перспективы согласования мирного договора между Арменией и Азербайджаном при содействии Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Лавров обсудил с главой МИД Армении перспективы мирного договора между Ереваном и Баку
  • РИА Новости

«15 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Республики Армения А.С. Мирзояном», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны обсуждались актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.

«Особое внимание уделено подготовке официального визита премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна в Россию 19—20 апреля, включая подписание пакета двусторонних документов», — добавили в МИД.

Кроме того, министры обсудили перспективы согласования мирного договора между Ереваном и Баку при российском содействии.

Ранее официальный представитель МИД России Марии Захарова сообщила, что Москва готова содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку.

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