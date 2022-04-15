Лавров обсудил с главой МИД Армении перспективы мирного договора между Ереваном и Баку

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили перспективы согласования мирного договора между Арменией и Азербайджаном при содействии Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

РИА Новости