Лавров обсудил с главой МИД Армении перспективы мирного договора между Ереваном и Баку
- РИА Новости
«15 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Республики Армения А.С. Мирзояном», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны обсуждались актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.
«Особое внимание уделено подготовке официального визита премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна в Россию 19—20 апреля, включая подписание пакета двусторонних документов», — добавили в МИД.
Кроме того, министры обсудили перспективы согласования мирного договора между Ереваном и Баку при российском содействии.
Ранее официальный представитель МИД России Марии Захарова сообщила, что Москва готова содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку.