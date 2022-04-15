Военный эксперт Литовкин прокомментировал планы НАТО провести учения в Балтийском море
- Legion-Media
«Конечно, они создают для нас определённое напряжение, потому что за ними надо следить, их надо контролировать», — отмечает эксперт.
По словам Литовкина, если страны НАТО будут проводить учения, то и Россия может это сделать.
«Я думаю, что мы не оставим без внимания эти корабли... Если они хотят нас запугать, то нас запугать невозможно», — подчеркнул собеседник RT.
Ранее стало известно, что группа кораблей НАТО вошла в Балтийское море.