В Австралии зафиксирован первый случай заболевания вариантом коронавируса XE
«Это первая последовательность XE, выявленная в Австралии, и этот вариант был обнаружен у недавно вернувшегося из-за границы человека», — говорится в документе.
Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что у нового варианта коронавируса ХЕ, обнаруженного в Великобритании, вряд ли будут сверхуникальные свойства, способные привести к новым подъёмам заболеваемости.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с «Радио 1» высказался о штамме коронавируса ХЕ.