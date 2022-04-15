Минобороны Японии собирает информацию о пусках ракет «Калибр» подлодками ТОФ России

Минобороны Японии собирает информацию о пусках крылатых ракет «Калибр», которые произвели в акватории Японского моря подлодки Тихоокеанского флота России. Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава японского оборонного ведомства Нобуо Киси.

«Мы с озабоченностью собираем об информацию о последних пусках крылатых ракет и усиливаем меры предосторожности», — приводит его слова ТАСС. Киси отметил, что Токио фиксирует активизацию деятельности российских ВС в прилегающих к Японии районах. Ранее сообщалось, что подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) Б-274 «Петропавловск-Камчатский» и Б-603 «Волхов» успешно выполнили пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Японского моря по морской цели.