Подлодки ТОФ выполнили пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Японского моря
«Две новейшие дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» из акватории Японского моря произвели пуски из подводного положения крылатых ракет комплекса «Калибр» по морской цели», — приводит ТАСС заявление отдела информационного обеспечения флота.
Отмечается, что ракеты успешно поразили цель — специальный морской щит, который имитировал надводный корабль условного противника.
Ранее в пресс-службе Минобороны России заявили, что ракетные крейсеры и корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели противолодочные учения в Средиземном море.