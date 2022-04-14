Подлодки ТОФ выполнили пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Японского моря

Подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) Б-274 «Петропавловск-Камчатский» и Б-603 «Волхов» успешно выполнили пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Японского моря по морской цели.

«Две новейшие дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» из акватории Японского моря произвели пуски из подводного положения крылатых ракет комплекса «Калибр» по морской цели», — приводит ТАСС заявление отдела информационного обеспечения флота.

Отмечается, что ракеты успешно поразили цель — специальный морской щит, который имитировал надводный корабль условного противника.

Ранее в пресс-службе Минобороны России заявили, что ракетные крейсеры и корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели противолодочные учения в Средиземном море.