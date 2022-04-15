SANA: ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям в небе над Дамаском

Средства противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по воздушным целям в небе над Дамаском. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник.

Отмечается, что сирийские военные поразили несколько ракет. «В результате агрессивной акции со стороны Израиля нанесён материальный урон, потерь среди сирийских военнослужащих и мирных граждан нет», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что четыре истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар пятью ракетами по объектам сирийской провинции Латакия, три из которых уничтожили силы сирийских ПВО.