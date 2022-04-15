SANA: ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям в небе над Дамаском
Отмечается, что сирийские военные поразили несколько ракет.
«В результате агрессивной акции со стороны Израиля нанесён материальный урон, потерь среди сирийских военнослужащих и мирных граждан нет», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что четыре истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар пятью ракетами по объектам сирийской провинции Латакия, три из которых уничтожили силы сирийских ПВО.