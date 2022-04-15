Начальник войск РЭБ Ласточкин рассказал о прослушке телефонов со стороны спецслужб НАТО

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Сотрудники спецслужб стран НАТО активно прослушивают пользователей сотовой сети. Об этом сообщил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

«Уже сегодня специальными службами стран НАТО активно используются ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи», — рассказал Ласточкин в интервью газете «Красная звезда».

Он отметил, что спецслужбы НАТО могут не только прослушивать мобильные телефоны и просматривать текстовые сообщения, но и выборочно блокировать абонентов.

В мае 2021 года газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012—2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера и других высокопоставленных лиц из Германии, Швеции, Франции и Норвегии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «вершиной айсберга» ситуацию вокруг возможной прослушки высокопоставленных политиков Евросоюза.

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