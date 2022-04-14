Цена нефти марки Brent достигла почти $110
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Как пишет ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки, стоимость Brent находилась на уровне $110 за баррель, что на 1,12% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Ранее европарламентарии от Испании Долорс Монтсеррат и Пилар дель Кастильо Вера выразили обеспокоенность ростом мировых цен на нефть.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с российской нефтью.