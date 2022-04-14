Цена нефти марки Brent достигла почти $110

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,08% и достигла $109,95 за баррель.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки, стоимость Brent находилась на уровне $110 за баррель, что на 1,12% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Ранее европарламентарии от Испании Долорс Монтсеррат и Пилар дель Кастильо Вера выразили обеспокоенность ростом мировых цен на нефть.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с российской нефтью.