В Литву прибыл артиллерийский батальон нацгвардии США с самоходными гаубицами Paladin

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Соединённые Штаты разместили в Литве артиллерийский батальон из состава национальной гвардии штата Пенсильвания с самоходными гаубицами Paladin, он прибыл для подкрепления размещённого там ротационного бронетанкового батальона.
В Литву прибыл артиллерийский батальон нацгвардии США с самоходными гаубицами Paladin
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом сообщило командование армии Литвы.

Как уточняется, в страну прибыл батальон из состава 109-го артиллерийского полка пенсильванской Национальной гвардии США.

На его вооружении находится батарея 155-миллиметровых самоходных гаубиц M109A6 Paladin. Всего прибыло более 100 единиц техники.

Литовское Министерство обороны ранее сообщило, что республика и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления присутствия альянса до уровня бригад.

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