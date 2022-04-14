В Литву прибыл артиллерийский батальон нацгвардии США с самоходными гаубицами Paladin
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Об этом сообщило командование армии Литвы.
Как уточняется, в страну прибыл батальон из состава 109-го артиллерийского полка пенсильванской Национальной гвардии США.
На его вооружении находится батарея 155-миллиметровых самоходных гаубиц M109A6 Paladin. Всего прибыло более 100 единиц техники.
Литовское Министерство обороны ранее сообщило, что республика и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления присутствия альянса до уровня бригад.