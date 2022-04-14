В Литву прибыл артиллерийский батальон нацгвардии США с самоходными гаубицами Paladin

Соединённые Штаты разместили в Литве артиллерийский батальон из состава национальной гвардии штата Пенсильвания с самоходными гаубицами Paladin, он прибыл для подкрепления размещённого там ротационного бронетанкового батальона.

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