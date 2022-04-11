В Литве заявили о проработке вопроса об усилении присутствия НАТО до уровня бригад

Короткая ссылка
Литва и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления присутствия альянса до уровня бригад, заявило литовское Министерство обороны.
В Литве заявили о проработке вопроса об усилении присутствия НАТО до уровня бригад
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас провёл встречу со статс-секретарём Германии Томасом Хичлером с целью обсуждения реализации концепции передовой обороны НАТО.

«Литва и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления батальонов расширенного передового присутствия НАТО до уровня бригад», — приводит РИА Новости заявление Минобороны Литвы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с The Telegraph заявил, что альянс разрабатывает планы размещения постоянных вооружённых сил рядом с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить