В Литве заявили о проработке вопроса об усилении присутствия НАТО до уровня бригад

Литва и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления присутствия альянса до уровня бригад, заявило литовское Министерство обороны.

Отмечается, что министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас провёл встречу со статс-секретарём Германии Томасом Хичлером с целью обсуждения реализации концепции передовой обороны НАТО.

«Литва и другие страны восточного фланга НАТО добиваются усиления батальонов расширенного передового присутствия НАТО до уровня бригад», — приводит РИА Новости заявление Минобороны Литвы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с The Telegraph заявил, что альянс разрабатывает планы размещения постоянных вооружённых сил рядом с Россией.