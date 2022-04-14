Ле Пен отказалась называть происходящее на Украине геноцидом
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«Геноцид — юридически чрезвычайно чёткое определение, которое не соответствует известным в настоящее время фактам», — приводит её слова РИА Новости.
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон также не стал оценивать действия России на Украине как геноцид, отметив, что русские и украинцы — это братские народы.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение было принято после просьбы руководства ДНР и ЛНР о помощи.