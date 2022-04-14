Axios: госсекретарь США Блинкен извинился перед принцем Абу-Даби ради поддержки по Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен извинился перед наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном за недостаточную реакцию Вашингтона на атаки хуситов в январе. Как сообщает издание Axios со ссылкой на два источника, этот поступок поможет американской стороне заручиться поддержкой Ближнего Востока по Украине.

В материале подчёркивается, что ОАЭ были разочарованы «слабой и медлительной» реакцией США на нападение хуситов, в то время как американская администрация осталась недовольной реакцией Абу-Даби на события вокруг Украины.

«Извинения Блинкена позволили снизить эту напряжённость», — отмечается в статье издания.

Блинкен и наследный принц Абу-Даби встретились в Марокко, заявили источники.

В январе Минобороны ОАЭ сообщило, что системы ПВО страны перехватили в районе Абу-Даби две ракеты, запущенные хуситами.

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