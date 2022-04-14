Axios: госсекретарь США Блинкен извинился перед принцем Абу-Даби ради поддержки по Украине
В материале подчёркивается, что ОАЭ были разочарованы «слабой и медлительной» реакцией США на нападение хуситов, в то время как американская администрация осталась недовольной реакцией Абу-Даби на события вокруг Украины.
«Извинения Блинкена позволили снизить эту напряжённость», — отмечается в статье издания.
Блинкен и наследный принц Абу-Даби встретились в Марокко, заявили источники.
В январе Минобороны ОАЭ сообщило, что системы ПВО страны перехватили в районе Абу-Даби две ракеты, запущенные хуситами.