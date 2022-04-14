Депутат Белик назвал санкции России адекватным ответом США
Парламентарий отмечает, что Вашингтон «планомерно и методично проводит свой политический курс», при этом уходя от диалога с Москвой.
«Внесение конгрессменов США в чёрный список — это адекватный ответ на очередные антироссийские санкции. Этим людям, проводящим антироссийскую политику, нечего делать на территории нашей страны», — подчеркнул депутат.
Ранее МИД России внёс 398 конгрессменов США в чёрный список в ответ на очередную волну антироссийских санкций, введённых администрацией Джо Байдена в отношении 328 депутатов Госдумы.