Россия объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве, говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Отмечается, что 13 апреля посол Чешской Республики в России Витезслав Пивонька был вызван в МИД России.

«Ему заявлен решительный протест в связи с принятым в марте с. г. чешской стороной провокационным решением объявить персоной нон грата советника-посланника посольства России в Праге», — заявили в российском МИД.

Послу вручена нота об объявлении в качестве ответной меры персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве.

Он должен покинуть Россию до конца дня 16 апреля.

29 марта в МИД Чехии объявили российского дипломата персоной нон грата.