Россия объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве
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Отмечается, что 13 апреля посол Чешской Республики в России Витезслав Пивонька был вызван в МИД России.
«Ему заявлен решительный протест в связи с принятым в марте с. г. чешской стороной провокационным решением объявить персоной нон грата советника-посланника посольства России в Праге», — заявили в российском МИД.
Послу вручена нота об объявлении в качестве ответной меры персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве.
Он должен покинуть Россию до конца дня 16 апреля.
29 марта в МИД Чехии объявили российского дипломата персоной нон грата.