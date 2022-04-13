Россия объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве

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Россия объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве, говорится в сообщении на сайте российского МИД.
Россия объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Отмечается, что 13 апреля посол Чешской Республики в России Витезслав Пивонька был вызван в МИД России.

«Ему заявлен решительный протест в связи с принятым в марте с. г. чешской стороной провокационным решением объявить персоной нон грата советника-посланника посольства России в Праге», — заявили в российском МИД.

Послу вручена нота об объявлении в качестве ответной меры персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве.

Он должен покинуть Россию до конца дня 16 апреля.

29 марта в МИД Чехии объявили российского дипломата персоной нон грата.

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