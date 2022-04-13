ООН направила России ряд гуманитарных инициатив по Украине

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ООН обратилась к России с гуманитарными инициативами по Украине и ждёт ответа от Москвы, заявил Генсек организации Антониу Гутерреш.
ООН направила России ряд гуманитарных инициатив по Украине
  • AP
  • © John Minchillo

Об этом сообщает ТАСС.

«Был сделан ряд предложений, и мы ждём ответа от Российской Федерации в отношении данных предложений, в числе которых локальное прекращение огня для коридоров доставки гуманитарной помощи, эвакуации и другие аспекты, которые смогут минимизировать влияние на гражданское население», — сказал Генсек ООН.

Ранее заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло призвала достойно относиться ко всем пленным на Украине.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства украинскими националистами российских военнопленных.

В ролике запечатлён момент расстрела умирающего российского пленного, а у одного из убитых за спиной были связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб, уже будучи в плену.

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