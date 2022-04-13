Политолог из США назвала благородными, но пустыми речи Блинкена и Прайса о сферах влияния
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Так она отреагировала на недавние выступления представителей Госдепа США, в частности пресс-секретаря Неда Прайса и госсекретаря Энтони Блинкена.
Катрина ванден Хювел называет эти речи «благородными, но пустыми».
По её мнению, к Западному полушарию они явно неприменимы, примером этого является Куба, которая уже 60 лет живёт под гнётом эмбарго.
«Кубинцам до сих пор аплодируют в развивающемся мире (да и развитом тоже) за гуманитарную деятельность и медицинскую помощь при стихийных бедствиях. США и Куба сотрудничают в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом. И всё равно эмбарго продолжается, а кубинский народ будет страдать до тех пор, пока не избавится от правительства, которое не одобряет Америка. Вот вам и «свободный выбор», — пишет журналистка.
Это же касается Венесуэлы и Никарагуа, против которых США ввели жёсткие санкции, отмечает она.
Подробнее — в пересказе материале ИноТВ.