Политолог из США назвала благородными, но пустыми речи Блинкена и Прайса о сферах влияния

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Соединённые Штаты лицемерят, когда говорят, что не признают «сфер влияния», Вашингтон сам устанавливает так называемые правила и позволяет себе не соблюдать их, написала в статье для The Washington Post американский политолог Катрина ванден Хювел.
Политолог из США назвала благородными, но пустыми речи Блинкена и Прайса о сферах влияния
  • Gettyimages.ru
  • © YaroslavKryuchka

Так она отреагировала на недавние выступления представителей Госдепа США, в частности пресс-секретаря Неда Прайса и госсекретаря Энтони Блинкена.

Катрина ванден Хювел называет эти речи «благородными, но пустыми».

По её мнению, к Западному полушарию они явно неприменимы, примером этого является Куба, которая уже 60 лет живёт под гнётом эмбарго.

«Кубинцам до сих пор аплодируют в развивающемся мире (да и развитом тоже) за гуманитарную деятельность и медицинскую помощь при стихийных бедствиях. США и Куба сотрудничают в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом. И всё равно эмбарго продолжается, а кубинский народ будет страдать до тех пор, пока не избавится от правительства, которое не одобряет Америка. Вот вам и «свободный выбор», — пишет журналистка.

Это же касается Венесуэлы и Никарагуа, против которых США ввели жёсткие санкции, отмечает она.

Подробнее — в пересказе материале ИноТВ.

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