Экс-глава МИД Австрии Кнайсль высказалась о ситуации с энергобезопасностью в Европе

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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с RT прокомментировала ситуацию с энергобезопасностью в Европе.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль высказалась о ситуации с энергобезопасностью в Европе
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

Она напомнила, что 31 марта группа «Газпром» прекратила своё участие в дочерней германской компании «не без содействия с немецкой стороны».

По её словам, «ещё один аспект происходящего затрагивает нефтеперерабатывающие комплексы «Роснефти». Она привела в пример перерабатывающий комплекс в городе Шведт (земля Бранденбург), который обеспечивает всю северную часть Германии дизелем.

Кнайсль добавила, что самолёты в аэропортах Берлина заправляют топливом с этого комплекса.

«Национализация стала бы ultima ratio — крайней мерой. Русская сторона уже отреагировала на подобные заявления и сообщила о возможности зеркальных мер», — сказала экс-министр.

По её словам, основным вопросом остаётся в любом случае энергетическая безопасность.

«Ситуация очень интересная — всего несколько недель назад мы обсуждали экологию, защиту окружающей среды, уменьшение углеродного следа и тому подобное, а теперь основной темой вновь стало обеспечение домов и производств электричеством по доступным ценам, устойчивое снабжение 24/7», — заявила она. 

Ранее сообщалось, что Минэкономики ФРГ отдало Gazprom Germania под управление германскому регулятору.

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