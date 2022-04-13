Университет Хопкинса: число инфицированных COVID-19 в мире превысило 500 млн

Число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 500 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Общее число заболевших на 13 апреля составило 500 363 741.

Всего от коронавируса в мире скончались 6 183 944 человека.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о быстром распространении омикрон-штамма коронавируса в мире и росте смертности.

Руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.