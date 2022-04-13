Число пострадавших при стрельбе в метро Нью-Йорка возросло до 23

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Число пострадавших в связи со стрельбой в нью-йоркском метро выросло до 23, сообщил глава отдела полиции Нью-Йорка Кишант Сюэл.

«Десять человек были ранены в ходе стрельбы и ещё 13 либо получили травмы во время давки, либо пострадали от дыма», — приводит РИА Новости её заявление.

По словам Сюэд, на месте инцидента полицейские обнаружили девятимиллиметровый пистолет, топор, бензин и сумку с пиротехникой.

Ранее появилась информация, что 16 человек пострадали в результате стрельбы в метро Нью-Йорка.

Как сообщает РИА Новости, один из пострадавших — в критическом состоянии.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президента США Джо Байдена оповестили о произошедшей в метро Нью-Йорка стрельбе.

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