В полиции Нью-Йорка сообщили о розыске 62-летнего мужчины в связи со стрельбой в метро
Как пишет ТАСС, ранее полицейские нашли грузовой фургон, который, возможно, мог использовать злоумышленник.
«По нашим данным, его арендовал 62-летний Фрэнк Джеймс», — рассказал представитель полиции.
Он не стал называть мужчину подозреваемым, отметив, что тот пока просто «представляет интерес для следствия».
«Мы выясняем его местонахождение, чтобы установить его причастность к стрельбе в метро», — заявил Эссиг.
Ранее появилась информация, что пять человек пострадали в результате стрельбы в метро Нью-Йорка.
Как сообщает РИА Новости, один из пострадавших — в критическом состоянии. Ранения в результате стрельбы получили 16 человек.