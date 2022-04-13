В полиции Нью-Йорка сообщили о розыске 62-летнего мужчины в связи со стрельбой в метро

Короткая ссылка
Сотрудники полиции разыскивают 62-летнего темнокожего мужчину в связи со стрельбой в нью-йоркском метро. Об этом заявил представитель городского полицейского управления Джеймс Эссиг.

Как пишет ТАСС, ранее полицейские нашли грузовой фургон, который, возможно, мог использовать злоумышленник.

«По нашим данным, его арендовал 62-летний Фрэнк Джеймс», — рассказал представитель полиции.

Он не стал называть мужчину подозреваемым, отметив, что тот пока просто «представляет интерес для следствия».

«Мы выясняем его местонахождение, чтобы установить его причастность к стрельбе в метро», — заявил Эссиг.

Ранее появилась информация, что пять человек пострадали в результате стрельбы в метро Нью-Йорка.

Как сообщает РИА Новости, один из пострадавших — в критическом состоянии. Ранения в результате стрельбы получили 16 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить