В полиции Нью-Йорка сообщили о розыске 62-летнего мужчины в связи со стрельбой в метро

Сотрудники полиции разыскивают 62-летнего темнокожего мужчину в связи со стрельбой в нью-йоркском метро. Об этом заявил представитель городского полицейского управления Джеймс Эссиг.

Как пишет ТАСС, ранее полицейские нашли грузовой фургон, который, возможно, мог использовать злоумышленник.

«По нашим данным, его арендовал 62-летний Фрэнк Джеймс», — рассказал представитель полиции.

Он не стал называть мужчину подозреваемым, отметив, что тот пока просто «представляет интерес для следствия».

«Мы выясняем его местонахождение, чтобы установить его причастность к стрельбе в метро», — заявил Эссиг.

Ранее появилась информация, что пять человек пострадали в результате стрельбы в метро Нью-Йорка.

Как сообщает РИА Новости, один из пострадавших — в критическом состоянии. Ранения в результате стрельбы получили 16 человек.