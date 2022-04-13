ENCA: число погибших из-за наводнений в ЮАР возросло до 59
Число погибших в результате наводнений в восточной провинции ЮАР Квазулу-Натал возросло до 59, сообщает телеканал ENCA со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что 45 человек погибли в городе Дурбан.
Проливные дожди шли в регионе с конца прошлой недели.
30 декабря 2021 года число жертв ливней в северо-восточном бразильском штате Баия возросло до 24.
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