ENCA: число погибших из-за наводнений в ЮАР возросло до 59

Число погибших в результате наводнений в восточной провинции ЮАР Квазулу-Натал возросло до 59, сообщает телеканал ENCA со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что 45 человек погибли в городе Дурбан. Проливные дожди шли в регионе с конца прошлой недели. 30 декабря 2021 года число жертв ливней в северо-восточном бразильском штате Баия возросло до 24.