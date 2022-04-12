Президент ФРГ Штайнмайер назвал невозможной нормализацию отношений с Россией при Путине
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«Эта ситуация потребует ещё в течение долгого времени нашей поддержки, нашей способности к обороне, нашей готовности нести это бремя», — цитирует РИА Новости Штайнмайера.
По его словам, возвращение к нормальности с Россией при Путине невозможно.
11 апреля прошли переговоры Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в Ново-Огарёве.
По информации Kronen Zeitung, разговор двух лидеров продлился 75 минут.
Канцлер Австрии заявил, что его разговор с российским лидером был «прямым, открытым и жёстким».