В полиции Нью-Йорка сообщили, что стрельба в метро не расследуется как теракт

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Стрельба в метро Нью-Йорка, в результате которой 16 человек пострадали, не расследуется как теракт. Об этом сообщила глава городской полиции Кишант Сюэл.
В полиции Нью-Йорка сообщили, что стрельба в метро не расследуется как теракт
  • AP
  • © Kevin Hagen

«На данный момент это не расследуется как акт терроризма», — приводит РИА Новости её слова на брифинге.

Сюэл добавила, что на данный момент не обнаружено взрывных устройств в поездах.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 16 человек пострадали в результате стрельбы в метро в Нью-Йорке.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президента США Джо Байдена проинформировали о ЧП в Нью-Йорке.

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