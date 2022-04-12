В полиции Нью-Йорка сообщили, что стрельба в метро не расследуется как теракт

Стрельба в метро Нью-Йорка, в результате которой 16 человек пострадали, не расследуется как теракт. Об этом сообщила глава городской полиции Кишант Сюэл.

«На данный момент это не расследуется как акт терроризма», — приводит РИА Новости её слова на брифинге.

Сюэл добавила, что на данный момент не обнаружено взрывных устройств в поездах.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 16 человек пострадали в результате стрельбы в метро в Нью-Йорке.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президента США Джо Байдена проинформировали о ЧП в Нью-Йорке.