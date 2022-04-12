ABC News: в результате стрельбы в метро Нью-Йорка пострадали по меньшей мере 16 человек

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По меньшей мере 16 человек пострадали в результате стрельбы в метро в Нью-Йорке.
ABC News: в результате стрельбы в метро Нью-Йорка пострадали по меньшей мере 16 человек
  • AP
  • © James Gilbert

Об этом сообщает телеканал ABC News.

«По меньшей мере 16 человек пострадали», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что пять человек пострадали в результате стрельбы в метро Нью-Йорка.

Как сообщает РИА Новости, один из пострадавших — в критическом состоянии.

Подозреваемый находится в бегах.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президента США Джо Байдена оповестили о произошедшей в метро Нью-Йорка стрельбе.

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