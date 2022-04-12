МИД выразил протест в связи с высылкой 24 российских сотрудников из посольства в Хорватии
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Ранее сообщалось, что Хорватия требует выслать 18 дипломатов и шесть административных сотрудников посольства России.
«Выражаем решительный протест по поводу этого подчёркнуто недружественного, ничем не мотивированного шага, имеющего разрушительное воздействие на весь комплекс российско-хорватских отношений», — отмечается в тексте.
Министерство иностранных дел России пообещало дать соответствующий ответ на высылку дипломатов из Хорватии.