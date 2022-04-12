МИД выразил протест в связи с высылкой 24 российских сотрудников из посольства в Хорватии

МИД России выразил протест в связи с высылкой 24 сотрудников российского посольства в Хорватии. Во внешнеполитическом ведомстве назвали данный шаг ничем не мотивированным и недружественным.

Ранее сообщалось, что Хорватия требует выслать 18 дипломатов и шесть административных сотрудников посольства России.

«Выражаем решительный протест по поводу этого подчёркнуто недружественного, ничем не мотивированного шага, имеющего разрушительное воздействие на весь комплекс российско-хорватских отношений», — отмечается в тексте.

Министерство иностранных дел России пообещало дать соответствующий ответ на высылку дипломатов из Хорватии.