МИД выразил протест в связи с высылкой 24 российских сотрудников из посольства в Хорватии

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МИД России выразил протест в связи с высылкой 24 сотрудников российского посольства в Хорватии. Во внешнеполитическом ведомстве назвали данный шаг ничем не мотивированным и недружественным.
МИД выразил протест в связи с высылкой 24 российских сотрудников из посольства в Хорватии
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Ранее сообщалось, что Хорватия требует выслать 18 дипломатов и шесть административных сотрудников посольства России.

«Выражаем решительный протест по поводу этого подчёркнуто недружественного, ничем не мотивированного шага, имеющего разрушительное воздействие на весь комплекс российско-хорватских отношений», — отмечается в тексте.

Министерство иностранных дел России пообещало дать соответствующий ответ на высылку дипломатов из Хорватии.

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