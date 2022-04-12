Замглавы МИД России обсудил ситуацию на Украине с послом Марокко
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«12 апреля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Вершинин принял посла Королевства Марокко в Москве Лотфи Бушаару по его просьбе», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
Особое внимание стороны уделили обсуждению ситуации на Украине, в ДНР и ЛНР.
Также в разговоре была затронута проблематика западносахарского урегулирования.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении заявил, что украинские послы в Грузии и Марокко вернутся в Киев в связи с тем, что неэффективно выполняют свою работу по склонению этих стран к помощи Украине и введению антироссийских рестрикций.