Зеленский сообщил об отзыве послов из Грузии и Марокко

Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении заявил, что украинские послы в Грузии и Марокко вернутся в Киев в связи с тем, что неэффективно выполняют свою работу по склонению этих стран к помощи Украине и введению антироссийских рестрикций.

«Если нет поставок оружия, санкций и ограничений для российского бизнеса, то, пожалуйста, ищите другую работу», — сказал он.

Зеленский отметил, что «дипломатический фронт — один из ключевых фронтов, и все там должны работать максимально эффективно на победу и для помощи армии».

Он добавил, что ожидает конкретных результатов от работы представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки, в тех регионах, где ещё не ввели санкции против России.

Ранее Зеленский заявил об отзыве послов страны из Грузии и Киргизии из-за позиции этих стран по ситуации на Украине и экономическим санкциям против России.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к антироссийским санкциям Запада.