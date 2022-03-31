Зеленский сообщил об отзыве послов из Грузии и Марокко
«Если нет поставок оружия, санкций и ограничений для российского бизнеса, то, пожалуйста, ищите другую работу», — сказал он.
Зеленский отметил, что «дипломатический фронт — один из ключевых фронтов, и все там должны работать максимально эффективно на победу и для помощи армии».
Он добавил, что ожидает конкретных результатов от работы представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки, в тех регионах, где ещё не ввели санкции против России.
Ранее Зеленский заявил об отзыве послов страны из Грузии и Киргизии из-за позиции этих стран по ситуации на Украине и экономическим санкциям против России.
В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к антироссийским санкциям Запада.