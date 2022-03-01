Зеленский заявил об отзыве послов в Грузии и Киргизии

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил об отзыве послов страны в Грузии и Киргизии из-за позиции этих стран по ситуации на Украине и экономическим санкциям против России.
Зеленский заявил об отзыве послов в Грузии и Киргизии
  • globallookpress.com
  • © Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency

«Незамедлительно отзываем посла из Грузии за препятствия для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Кроме того, украинский лидер сообщил об отзыве на консультации посла из Киргизии за оправдание операции против Украины.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к антироссийским санкциям Запада.

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