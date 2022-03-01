Зеленский заявил об отзыве послов в Грузии и Киргизии
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- © Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency
«Незамедлительно отзываем посла из Грузии за препятствия для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям», — цитирует РИА Новости Зеленского.
Кроме того, украинский лидер сообщил об отзыве на консультации посла из Киргизии за оправдание операции против Украины.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к антироссийским санкциям Запада.