Зеленский заявил об отзыве послов в Грузии и Киргизии

Украинский президент Владимир Зеленский заявил об отзыве послов страны в Грузии и Киргизии из-за позиции этих стран по ситуации на Украине и экономическим санкциям против России.

«Незамедлительно отзываем посла из Грузии за препятствия для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Кроме того, украинский лидер сообщил об отзыве на консультации посла из Киргизии за оправдание операции против Украины.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к антироссийским санкциям Запада.