Медведев назвал недопустимой деятельность США по созданию биолабораторий на Украине

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Деятельность США по созданию биологических лабораторий на Украине является недопустимой. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев назвал недопустимой деятельность США по созданию биолабораторий на Украине
  • РИА Новости

«Невозможно не упомянуть ту деятельность, которую США со своими союзниками развернули вблизи российских границ. Мы тоже обязаны принимать всё это во внимание», — приводит РИА Новости его слова на заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Медведев подчеркнул, что российская сторона понимает, для чего были созданы биолаборатории на Украине: «тому есть определённые доказательства, которые были обнародованы».

Он также сообщил, что такая деятельность США абсолютно недопустима и должна носить прозрачный характер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что биолаборатории США вызывают много вопросов не только у России, Вашингтон обязан предоставить по ним исчерпывающую информацию.

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