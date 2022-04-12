Путин заявил о возвращении переговорного процесса в тупик из-за действий Украины

Представители России и Украины вышли на определённый уровень договорённостей на переговорах в Стамбуле, но ситуация вернулась в тупиковое положение из-за действий киевского режима. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Вышли на определённый уровень договорённостей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины, а украинская сторона выговаривает себе очень жёсткие гарантии безопасности, не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса», — заявил он по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Путин добавил, что российская сторона по-прежнему создаёт условия для продолжения переговоров с Киевом.

«Вместо этого мы столкнулись с провокацией в Буче, и, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договорённостей в Стамбуле», — сообщил российский лидер.

По его словам, теперь киевский режим заявил, что требования безопасности — это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договорённостей.

«То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию», — подытожил Путин.

Российский лидер также прокомментировал сроки завершения спецоперации на Украине.

Он уточнил, что задача России заключается в том, чтобы «достичь всех намеченных целей», минимизируя потери.