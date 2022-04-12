Начальники генштабов стран — членов ОДКБ обсудят вопросы развития военного сотрудничества

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Начальники генеральных штабов вооружённых сил государств — членов ОДКБ обсудят вопросы развития военного сотрудничества 14 апреля в режиме видеоконференции.
Начальники генштабов стран — членов ОДКБ обсудят вопросы развития военного сотрудничества
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Отмечается, что под руководством председателя Военного комитета, начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова в заседании примут участие начальники генеральных штабов вооружённых сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев.

В ходе заседания планируется обсудить вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ, вопросы, связанные с совершенствованием кризисного реагирования и организации международных полётов авиации Вооружённых сил ОДКБ, а также мероприятия совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2022 году.

Ранее страны ОДКБ обсудили организацию мероприятий по подготовке органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности организации в 2022 году.

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