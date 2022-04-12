В МИД КНР заявили, что США используют ситуацию на Украине для сдерживания Китая и России

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что американские власти используют ситуацию на Украине для сдерживания Китая и России.
В МИД КНР заявили, что США используют ситуацию на Украине для сдерживания Китая и России
  • AP

«Действия США и НАТО довели уровень трений между Россией и Украиной до критической точки. Американская сторона не стала принимать конкретные меры для снижения эскалации, а, наоборот, подливает масла в огонь и обостряет конфликт, заставляя другие страны выбрать сторону», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что американские власти постоянно распространяют дезинформацию для того, чтобы «очернить Китай и извратить его ответственную позицию по содействию мирным переговорам».

«Они пытаются переложить ответственность, проводят провокации и пытаются извлечь выгоду, найти пространство для манёвра и одновременно сдерживать как Россию, так и Китай», — подчеркнул дипломат.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что стремление США сдержать развитие Китая с помощью Тайваня является ошибкой.

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