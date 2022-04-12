Das Erste: последствия санкций оказывают влияние на все сферы немецкой экономики

Санкции и ситуация на Украине уже сейчас оказывают ощутимое влияние на экономику Германии, сообщает Das Erste со ссылкой на объединения предприятий.

Как полагают эксперты, страна приближается к «реальной ситуации дефицита», а эмбарго на газ может вообще привести к полной остановке экономики.

В сюжете телеканала говорится, что немецкое правительство и предприятия в равной степени опасаются, что именно остановка поставок газа ударит по Германии сильнее, чем по России.

«Экономика просто встанет. Это будет беспрецедентная ситуация, по крайней мере со времён окончания Второй мировой», — приводятся слова Мартина Ванслебена из Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с Inforeactor ситуацию с поставками газа в Германию.