Сенатор Цеков: японские санкции против России вредят прежде всего самой Японии

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.
Сенатор Цеков: японские санкции против России вредят прежде всего самой Японии
  • РИА Новости

Сенатор отметил, что санкции «не удивительны», так как Япония «шла в русле санкционной политики, которую проводят США и Европа».

«Думаю, что это не окажет большого влияния на санкционный режим в целом. Действия Японии вредят Японии прежде всего. Япония, в частности, не может обойтись без ряда наших товаров», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее стало известно, что Япония ввела санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России.

Власти также утвердили заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Вводится запрет на инвестиции в российскую экономику. Отмечается, что с 12 мая осуществлять новые инвестиции из Японии в Россию можно будет только по особым разрешениям.

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