Европол начал операцию по выявлению попадающих под антироссийские санкции активов

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Европейское полицейское агентство (Европол) объявило о начале операции «Оскар» по выявлению активов, подпадающих под антироссийские санкции. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«11 апреля 2022 года Европол совместно с государствами — членами ЕС, Евроюстом и Frontex начал операцию «Оскар» по оказанию поддержки финансовым расследованиям государств — членов ЕС, направленным против преступных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями», — говорится в сообщении.

Также Европол окажет поддержку проводимым странами ЕС расследованиям в связи с обходом антироссийских санкций.

Операция «Оскар» продлится не менее года.

Ранее Евросоюз в рамках пятого пакета антироссийских санкций ввёл персональные рестрикции против 217 физлиц и 18 организаций.

В рамках введённых персональных санкций против физлиц и организаций России и Белоруссии ЕС заморозил российские и белорусские активы на сумму почти €30 млрд и заблокировал транзакции на почти €196 млрд.

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