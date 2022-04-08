Евросоюз заморозил российские и белорусские активы почти на €30 млрд
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«Целевая группа ЕС по замораживанию и изъятию» сообщила о замороженных активах на сумму €29,5 млрд, включая такие активы, как суда, вертолёты, недвижимость, предметы искусства», — говорится в документе.
Кроме того, были заблокированы транзакции на сумму порядка €196 млрд.
Ранее Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.
Евросоюз в рамках пятого пакета антироссийских санкций ввёл персональные рестрикции против 217 физлиц и 18 организаций.