Евросоюз заморозил российские и белорусские активы почти на €30 млрд

ЕС в рамках введённых персональных санкций против физлиц и организаций России и Белоруссии заморозил российские и белорусские активы на сумму почти €30 млрд и заблокировал транзакции на почти €196 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

«Целевая группа ЕС по замораживанию и изъятию» сообщила о замороженных активах на сумму €29,5 млрд, включая такие активы, как суда, вертолёты, недвижимость, предметы искусства», — говорится в документе.

Кроме того, были заблокированы транзакции на сумму порядка €196 млрд.

Ранее Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

Евросоюз в рамках пятого пакета антироссийских санкций ввёл персональные рестрикции против 217 физлиц и 18 организаций.