Власти США и Индии заявили о намерении начать «оборонный обмен» в космической сфере

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США и Индия намерены к концу 2022 года запустить «оборонный обмен» в космической сфере. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Мы привержены запуску к концу этого года нового оборонного обмена между нашим космическим командованием и Индийским оборонным космическим агентством», — приводит РИА Новости слова Остина в ходе пресс-конференции по итогам американо-индийских переговоров.

Он также отметил наращивание объёмов сотрудничества стран в сфере киберпространства.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшие месяцы намерен провести встречу с руководителями Индийского национального космического агентства.

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