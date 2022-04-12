Власти США и Индии заявили о намерении начать «оборонный обмен» в космической сфере
«Мы привержены запуску к концу этого года нового оборонного обмена между нашим космическим командованием и Индийским оборонным космическим агентством», — приводит РИА Новости слова Остина в ходе пресс-конференции по итогам американо-индийских переговоров.
Он также отметил наращивание объёмов сотрудничества стран в сфере киберпространства.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшие месяцы намерен провести встречу с руководителями Индийского национального космического агентства.